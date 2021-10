Immobilienmesse in München : So zeigt sich der Kreis auf der Expo Real

Kreis Kleve Nach einem Jahr Corona-Pause geht auf der Immobilien-Messe in München der Betrieb wieder los. Auch der Kreis Kleve ist vertreten, das erste Mal ist Landrätin Silke Gorißen dabei. Mit welchen Flächen wirbt man für den Niederrhein?

So auch in diesem Jahr. Für drei Tage dreht sich neben dem Stand der Landeshauptstadt Düsseldorf alles ums Immobilien- und Investoren-Geschäft. Zwölf Motive prägen das aktuelle Plakat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, das in München bei Gesprächen auf den Tischen liegen wird. Von der „Modernen Industriefläche nahe der niederländischen Grenze“ in Emmerich bis hin zur „Gut angebundenen Freifläche als Fortsetzung eines bestehenden Gewerbegebiets“ am Pannofen in Geldern reichen die Angebote. Der Gewerbepark Weeze-Goch mit seiner 51 Hektar großen Fläche für Industrie, Logistik und Produktion gehört in München ebenso dazu wie Hallen- und Büroflächen in Issum oder der Gewerbepark von Kalkar-Kehrum. Ebenfalls dabei sind Flächen in den Klever Industriegebieten Nellenwardgen und Hammscher Hof, das Müldersfeld in Wachtendonk, neun Hektar an der Bundesstraße 9 in Kevelaer und 105 Hektar für Handel, Gewerbe und Logistik in der Airport City Weeze.