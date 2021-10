Bildung : CDU sieht Schulpolitik in Kranenburg auf gutem Weg

Die Schülerzahl der St. Georg Grundschule in Nütterden ist am Limit angekommen. Mehr als eine Zweizügigkeit ist hier nicht möglich.

Kranenburg In der Gemeinde Kranenburg gibt es zwei Grundschulen. Nach Ansicht der SPD muss dringend ein Konzept her, um diese zu vergrößern. CDU sieht derzeit keinen akuten Handlungsbedarf.

Die SPD habe ihre Hausaufgaben nicht gemacht, erklärt die CDU Kranenburg, nachdem die Sozialdemokraten die Situation zu dem Thema Grundschulen in der Kommune kritisiert hatten. SPD-Fraktionsmitglied Jürgen Franken warf der Verwaltung vor, dass die Schulpolitik in der Gemeinde schlecht und nicht langfristig genug angelegt sei. Im Vordergrund der Planungsfehler stehen nach Ansicht von Franken, die enorm steigenden Schülerzahlen. Die beiden Grundschulen hätten bereits jetzt kaum mehr Kapazitäten, um Erstklässler aufzunehmen. Vor allem die St. Georg-Grundschule in Nütterden ist am Limit.