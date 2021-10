Reitsport : Gold für Franziska Bockhorn

Franziska Bockhorn, hier bei einem Turnier in Uedem im Parcours, erzielte bei ihrem Triumph im Springen das beste Ergebnis. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Die Reiterin aus Goch siegt beim Bundes-Vierkampf im Nachwuchswettbewerb. Außerdem gewinnt sie Silber mit der Equipe des Pferdesportverbandes Rheinland.

Großer Erfolg für Franziska Bockhorn vom Club der Pferdefreunde Goch: Sie sicherte sich beim Bundes-Vierkampf in Achern (Baden-Württemberg) in der Einzel-Konkurrenz der Nachwuchs-Reiter die Goldmedaille. Die bundesweit sportlichsten jungen Reiter nahmen an dem Wettbewerb mit den Teildisziplinen Schwimmen, Laufen, Dressur und Springen teil. Wie schon im Jahr zuvor wurde wegen der Pandemie der ursprüngliche Frühjahrs-Termin im Kalender weit nach hinten gelegt.