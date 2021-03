Start am Samstag : Kranenburg richtet Testzentrum im Bürgerhaus ein

Kranenburg In der Gemeinde Kranenburg nimmt ab Samstag, 20. März, das Corona-Testzentrum den Betrieb auf. Die Öffnungszeiten und der Ablauf im Bürgerhaus im Überblick.

Einige Parkplätze werden für Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit direkt am Bürgerhaus angeboten. Die Besucher des Testzentrums werden gebeten, soweit wie möglich alle andere öffentliche Parkplätze gemäß dem Parkplatzleitsystem zu nutzen. Die Bushaltestellen der Linien SB58 und 55 liegen in fußläufiger Entfernung des Testzentrums. Das Testzentrum in der Gemeinde Kranenburg ist an folgenden Tagen geöffnet: dienstags von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 9 bis 13 Uhr, donnerstags von 14 bis 19 Uhr, freitags von 14 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr.