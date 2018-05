Kleve: Constanzes unvergleichlich schöne Sopranpartie

Kleve Städtische Singgemeinde Kleve mit Mozarts Große Messe in c-Moll unter Leitung von Burs in der Christus-König-Kirche.

Warum Wolfgang Amadeus Mozart seine Große Messe in c-Moll nie vollendet hat, ist unklar. Etwas mehr weiß man über das Motiv ihrer Entstehung: Mozart schrieb sie nicht in kirchlichem Auftrag, sondern aus eigener Motivation heraus, kurz nach der Hochzeit mit seiner geliebten Constanze. Der Komponist verriet, er habe "in seinem Herzen versprochen", eine Messe zu schreiben, wenn er Constanze als seine Frau nach Salzburg brächte. Ein sehr persönliches und inniges Werk also, dessen unvergleichlich schöne Sopranpartie wohl auch der Sängerin Constanze zugedacht war.