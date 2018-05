Lokalsport : Tobias Thoenes gewinnt Championat

Adrian Schulte-Geldermann mit Desteny vom RV Kranenburg. Foto: Markus van Offern

Kleve Reitsport: Goldschleife in der schweren Dressur für Elizabeth Eversfield. Reiter boten schönen Pferdesport bei traumhaftem Wetter und besten Rahmenbedingungen auf der Bedburg-Hauer Schmelenheide.

Sonnenhut, ein erfrischendes Eis, auf der Tribüne am Rande des Dressurvierecks oder dem gleichfalls sonnenüberfluten Springstadions Platz nehmen und dann genüsslich spannenden und sehenswerten Pferdesport erleben. Beobachtungen während des zweitägigen Frühjahrsturnier auf der Bedburg-Hauer Schmelenheide, auf die der gastgebende Reiterverein Lohengrin die Teilnehmer aus der Region eingeladen hatte.

Bewertungspunkte der Richter am Dressurviereck, auf dem bis zur schweren Klasse geritten wurde, entschied die aus der Schweiz stammende Elizabeth Eversfield, Eversael, im Sattel des dunkelbraunen Wallach Romanist (Rohdiamant/De Niro) mit 846.00 Prozentpunkten für sich. Die höchste Punktzahl in einer nicht minder sehenswerten M**-Dressur erzielte Vereinskollegin Beatrice Buchwald, die auf Luiz Gustavo 686.50 Punkte erzielte. Auch hier Beifall für einen in allen Phasen sehenswerten Ritt, dessen Lektionen die Zuschauer ebenso konzentriert verfolgten wie auch das jeweilige Starterpaar, das in der Bahn die Hufschlagfiguren exakt ausführten.

Beifall zollten die Besucher auf der herrlich vorbereiteten Reitanlage aber auch den Springreitern, deren Leistungen gleichfalls in die Kategorie sehenswert eingestuft werden konnten. Insbesondere zum Höhepunkt der Turnierveranstaltung, zu dem es in der mittelschweren Prüfung mit Stechen um nichts Geringeres ging als den Gewinn des allseits begehrten Lohengrin-Championats. Und so hatten sich Georg Lamers und Klaus Steck, die über die gesamte Veranstaltung die Hindernisse erstellten, erneut ihre Gedanken gemacht, um die Teilnehmer an dieser Prüfung vor eine Aufgabe zu stellen, die von ihnen durchaus Mut, Übersicht und Geschick erforderte, wollten sie im oberen Drittel mitmischen.

Zügig, aber nicht zu schnell, das nächste Hindernis bereits anvisiert, galoppierten die Reiter durch den durchaus anspruchsvollen Parcours. Am Ende war es der Keppelner Tobias Thoenes, der im Sattel von Cheraro R (Chepetto/Contender) einen sehenswerten Nullfehlerritt in Bestzeit in dem alles entscheidende Stechen für sich entschied, für das sich sechs Starterpaare qualifizierten, um im Anschluss die Ehrenrunde anzuführen. Zudem konnten der Kranenburger Finn Schulte-Geldermann auf A- und die für Goch startende Tina Wellessen auf L -Niveau auf dem Springplatz der Bedburg-Hauer Schmeldenheide jeweils einen Doppelerfolg feiern.

Feiern dürfte zudem Victoria Theresia Joosten, Haldern, den Gewinn der Goldschleife in der Qualifikationsprüfung zur Ponysportförderung Unterer Niederrhein, die sie auf Kuper (WN 8.00) vor Fin Schulte-Geldermann und Jörg Leon Zahn (Keppeln, Bartez) gewinnen konnte.

Fazit: Ihr Frühjahrsturnier können die Mitglieder des RV Lohengrin um deren Vorsitzende Beatrix Opgenorth als gelungen in das Vereinsarchiv einsortieren, was sicherlich auch auf das unermüdliche Engagement der freiwilligen Helfer zurückzuführen ist.

(RP)