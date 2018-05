Lokalsport: Moylands Herren mit 0:9-Klatsche

Kleve Tennis-Niederrheinliga: LTK konnte nicht in Bestbesetzung antreten. Beim Oberhausener Tennis- und Hockey-Club stand das neue Team auf verlorenem Posten.

"Oberhausen ist einer der stärksten Gegner in der Niederrheinliga. Diese Niederlage haben wir zweifelsohne einkalkuliert. Daher demoralisiert sie uns nicht wirklich. In der Höhe war sie natürlich schade", sagt Kepser, dessen Team nicht in Bestbesetzung antreten konnte. Während der erst 18-jährige Spitzenspieler Lars Bijsterbosch nämlich noch in den Vereinigten Staaten weilte, musste auch Eigengewächs Simon Siebert passen. Im Gegenzug trat der Gastgeber nicht nur in Bestform, sondern auch in ausgezeichneter Besetzung auf: Alle sechs angetretenen Spieler konnten die Leistungsklasse eins aufweisen - die beste im Tennissport. Dem hatten Kepser und Co. wenig entgegenzusetzen.