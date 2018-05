Kleve/Kranenburg: Diebe stehlen zwei Schutzwagen für Waldarbeiter

Kleve/Kranenburg Auf ungewöhnliche Beute hatten es Diebe abgesehen, die in den vergangenen zwei Wochen im Reichswald zwischen Kleve und Kranenburg unterwegs waren.

Wie Revierförster Joachim Böhmer gestern unserer Redaktion berichtete, geschah der erste Diebstahl im Zeitraum 20. bis 24. April in Höhe des Genneper Wegs in Kranenburg. Die Unbekannten transportierten einen kompletten Schutzwagen für Waldarbeiter ab. Gestern bemerkte Böhmer, dass ein weiterer Schutzwagen, der in der Nähe des britischen Ehrenfriedhofs gestanden hat, gestohlen wurde. In den Schutzwagen können sich die Waldarbeiter bei schlechtem Wetter oder in den Pausen aufhalten. Außerdem wird darin Material gelagert. "Das sind sehr hochwertige Wagen aus Holz mit Ofen, Gasanlage und Waschbecken. Sie kosten jeweils mindestens 10.000 Euro", erläutert Böhmer.