Kranenburg-Frasselt: Erste digitale Sirene der Gemeinde steht in Frasselt

Kranenburg-Frasselt Sirenen sollen die Bevölkerung mit verschiedenen Alarmtönen warnen. Daher wird an jedem ersten Samstag im Monat gegen 12 Uhr von der Kreisleitstelle in Kleve ein einheitlicher Probealarm ausgelöst, um der Bevölkerung die Bedeutung der Töne näherzubringen, damit sich diese einprägen.

Was die Sirenen in der Gemeinde Kranenburg betrifft, so sind sämtliche mit einem digitalen Meldeempfänger ausgestattet und nehmen komplett am kreisweiten, monatlichen Probealarm teil. Zudem ist die Sirene, die jetzt am Feuerwehrhaus in Frasselt aufgestellt worden eine ganz besondere. Denn hierbei handelt es sich um die erste elektronische Sirene die in der Grenzgemeinde, die zeitgleich die beiden bisherigen Sirenen im Reiterdorf abgelöst hat.