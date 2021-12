Kranenburg setzt Belohnung aus : Wartehäuschen nach Unfallflucht in Trümmern

Der Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro. Foto: Polizei Kranenburg

Kranenburg Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 12. Dezember, das Wartehäuschen der Bushaltestelle „Kreuzung Kranenburg“ an der Mehrer Straße in Kranenburg-Niel stark beschädigt.

Nach der Kollision mit dem Häuschen flüchtete er.

Die rechte Backsteinmauer des Unterstandes ist teilweise gebrochen, auch eine Straßenlaterne und ein Schildermast wurden durch den Zusammenprall beschädigt. Der Unfallverursacher war vermutlich mit seinem Fahrzeug auf der Mehrer Straße in Richtung Kleve unterwegs, ist kurz vor der Bushaltestelle nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen das Wartehäuschen gefahren. Möglicherweise wurde auch das Fahrzeug des Verursachers bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es von einem weiteren Fahrzeug abgeschleppt werden musste.

Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Gemeinde Kranenburg ungefähr 15.000 Euro. Mitarbeiter des Bauhofes sicherten zunächst die Gefahrenstelle. Außerdem sucht die Gemeinde Kranenburg nach Hinweisen. Dafür hat sie eine Belohnung in Höhe von Eintausend Euro ausgesetzt. Zeugenhinweise sollen den Ermittlern helfen, den unbekannten Täter ausfindig zu machen. Diese nimmt das Verkehrskommissariat Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040 entgegen.

(RP)