Keine Belastung der Steuerzahler : Weihnachtsfriede beim Klever Finanzamt

Kleve Die Finanzämter in NRW wahren wie in den Jahren zuvor auch in diesem Jahr den Weihnachtsfrieden. Auch in Kleve hat das Folgen.

In der Zeit vom 17. Dezember bis zum 31. Dezember werden keine Maßnahmen neu eingeleitet, die für die Steuerzahler eine Belastung darstellen können. Auch im Finanzamt Kleve werden in diesem Zeitraum keine Betriebsprüfungen eingeleitet oder Prüfungsberichte versandt. Ebenfalls werden keine neuen Vollstreckungsmaßnahmen ausgebracht.