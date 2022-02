Haltestelle an der Krefelder Straße : Warum in Erkelenz Wartehäuschen verkehrt herum stehen

An der Krefelder Straße stehen die Wartehäuschen von der Straße abgewendet. Foto: Thomas Mauer

Erkelenz Einige Glashäuschen stehen so, dass die Wartenden die herannahenden Busse gar nicht sehen können. Die Stadverrwaltung erklärt den einfachen Grund dafür.

Wer aufmerksam durch Erkelenz geht, dem ist es vielleicht längst aufgefallen, die bunte Vielfalt der Wartehäuschen im Stadtgebiet. Mal sind sie gelb, mal sind sie blau markiert. Oder eine weitere Farbe schmückt das Häuschen und vertreibt so die Langweile beim Warten auf den Bus. Fragt sich nur, warum die Farbvielfalt und warum mögen Schildbürger zudem die Häuschen verkehrt herum zur Straße aufgestellt haben. Ein lustiger Streich oder doch viel Hintersinn bei dem Unternehmen? Denn die Häuschen, die zum Beispiel an der Krefelder Straße stehen, haben den Nachteil, dass wartende beim Sitzen nicht so einfach sehen können, ob der Bus kommt.

Vor etlichen Jahren entschied man sich in der Stadtverwaltung, zur Unterstützung der Verkehrsbetriebe in Eigenregie, einzelne Wartehäuschen aufzustellen. Die Farbe der Verkehrsbetriebe ist gelb, also wurden die städtischen Glashäuschen blau markiert. Gepflegt werden alle Unterkünfte vom Betriebshof.

„Es gibt kreisweit kein einheitliches Konzept für die Wartehäuschen“, erklärt der technische Beigeordnete der Stadt, Ansgar Lurweg. Seit etwa zwei Jahren wartet man nicht nur in Erkelenz auf die Pläne aus Heinsberg. „Daran wird wohl gearbeitet“, sagt Lurweg ein wenig salomonisch.

Der Fachmann aus dem Rathaus kann immerhin das Geheimnis um die umgekehrte Aufstellung einzelner Häuschen lüften. „Es gibt Vorschriften für das Einhalten von Sicherheitsabständen im Vorbereich der Häuschen“, klärt Lurweg auf. Wenn dieser Abstand nicht möglich ist, müssen die Glaspaläste umgedreht werden. So einfach ist das.