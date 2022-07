Mit dem Schallmessgerät auf dem Festival in Weeze : So laut ist es bei Parookaville

Foto: Latzel 7 Bilder Wie laut ist es bei Parookaville 2022?

Weeze Festivals sind laut, heißt es. Doch wie laut ist es wirklich bei einem Spektakel wie Parookaville? Wir gingen mit dem Schallmessgerät übers Gelände. Wo es wie laut ist.

Von Sebastian Latzel

Es ist inzwischen ein kleiner Wettbewerb unter der Orten rund um das Festival: Bis wohin ist der Sound der DJs noch zu hören? Auf jeden Fall waren die Beats in Goch zu hören, auch in Geldern oder Issum konnte mancher den Electro-Dance-Sound gratis konsumieren. Und der Rhein ist keine Grenze: Sogar in Rees hatten viele den Sound von Parookaville im Ort. Womit sich die Frage stellt: Wie laut ist es denn nun wirklich auf dem Festivalgelände? Wo treiben die Beats die Dezibelwerte (db) so richtig in die Höhe? Also auf zum sicher nicht repräsentativen Lauschangriff am Samstagnachmittag. Mit dem Lautstärke-Messgerät geht es zu den Festivalboxen.

Pressezelt Los geht es am Pressezelt im hinteren Teil des Geländes. Ganz ruhig ist es natürlich auch hier nicht. Von allen Seiten ist Musik zu hören. 79,0 db zeigt das Messgerät an. Eine Lautstärke, die Kantinenlärm, einer Waschmaschine oder Klavierspiel entspricht.

1Live-Station Wenige Meter weiter hat der Radiosender 1Live die Boxen aufgedreht. 89,6 db zeigt das digitale Display hier. Ein Lärmpegel, der beim Kammerkonzert oder Türknallen erreicht wird. Also alles noch recht verträgliche Lautstärken.



Cloud Factory Auf in die Cloudfactory. In dem Hangar legt gerade ein DJ auf. Die Boxen sind aufgedreht, der Beat geht direkt in den Bauch. Stolze 102,2 db zeigt das Gerät hier, der Pegel geht später noch hoch auf 102,8 db. Es ist so laut als wenn ein U-Bahn-Zug durch das Gelände rauschen würde.

Ruhezone Die Ohren brauchen jetzt etwas Erholung. Es geht zur Ruhezone. Tatsächlich. Der Lärmpegel geht herunter. Angenehme 86,8 db werden hier gemessen. So laut ist ein Saxophon.

Mainstage Jetzt muss die Mainstage zeigen, was sie kann. 98,1 db sind es weit hinten. Genau an den Boxen steigt der Wert überraschenderweise nur minimal auf 99,3 db. Entspricht einem Ghettoblaster.

Time Lab Also wieder da rein, wo der db-Wert bestimmt wieder nach oben geht. In den Hangar des Timelab. Tatsächlich gibt es hier den bisherigen Rekord: 103,9 db. Fast so laut wie eine Motorsäge.

Foto: ja/Julian Huke 12 Bilder So wird bei Parookaville gefeiert

Bill Parooka Statue Und welche Lautstärke herrscht nun beim Bürgermeister persönlich? Vor der Statue von Bill Parooka gibt es mit 91,9 db Werte wie im Orchestergraben. Ist einem Stadtoberhaupt sicher würdig.

City Forest Doch es gibt sie auch, die ruhigen Plätze. Im City-Forest können die Fans entspannen. Teilweise geht der Wert auf 53,0 db runter. Das ist so leise wie ein Regen. Allerdings geht es auch auf 85,9 db hoch, wenn mal wieder die Boxen an anderen Stellen aufgedreht werden.

Bill´s Factory Rüber zur Bühne Bill’s Factory, hier geht die Post ab bei 101,3 db. Also klarer Sieger im Lautstärkevergleich mit der Mainstage.

Pro-7 Studio Doch wenige Meter weiter findet sich der überraschende Spitzenreiter beim Lautstärketest. Aus den Boxen des Pro-7-Studios kommt ein Sound mit 107,7 db. So laut wie ein Druckluftmeißel. Das spürt man im Magen. Gut, dass man nur um die Ecke zu gehen braucht, denn einige Meter weiter geht die Lautstärke gleich auf 86,9 db runter.