Parookaville-Festival 2022 : Gefährliche Überfüllung - Veranstalter brechen Kasalla-Auftritt ab

Update Weeze Die Kölner Band Kasalla ist am Samstag auf dem Parookaville-Festival aufgetreten, doch der Auftritt musste wegen zu vieler Fans vor der Bühne vorzeitig abgebrochen werden. Vorsichtshalber wurde der Auftritt von Mia Julia am Sonntag auf die größere Bill``s Factory-Bühne verlegt.

Der Auftritt der beliebten Band aus Köln zog so viele Besucher an, dass irgendwann die Notbremse gezogen werden musste. „Weil viele die Band sehen wollten, gab es einen großen Zustrom von Zuschauern von zwei Seiten“, berichtet Polizeisprecherin Manuela Schmickler. Es sei sehr, sehr eng geworden. Schnell sei klar gewesen, dass man handeln müsse. Daraufhin sei von Seiten des Veranstalters der Auftritt abgebrochen worden. „Die Entscheidung war richtig, um so Schlimmeres zu verhindern“, erläutert die Sprecherin.