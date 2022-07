Gnadenhof direkt neben Parookaville : Tiere ohne Angst vor Electro Dance

Weeze Direkt am Parookaville-Gelände liegt der Gnadenhof in Weeze. Pferde, Ponys und Kaninchen leben hier und sogar ein Aldi-Schwein. Wie sie die Musik nebenan erleben.

Pferde gibt es dort, Hängebauchschweine, Kaninchen und Enten und sogar ein Schwein, das einst aus Protest gegen die Fleischpreise als Ferkel in einem Karton vor Aldi ausgesetzt worden ist. Das Ferkel ist inzwischen zu einem stattlichen Eber angewachsen, der sich wie seine anderen Mitbewohner auf dem Gelände in den kommenden Tagen auf ungewöhnliche Klänge einrichten muss. „Natürlich ist die Musik vom Festival drüben gut zu hören. Wir kriegen hier von allem ein bisschen mit“, sagt eine Mitarbeiterin des Gnadenhofs. Für viele Tiere wird es ihr erstes Festival sein, schließlich hatte Parookaville wegen Corona drei Jahre lang Pause. Einige Pferde freilich haben bereits Festivalerfahrung. „Sie hatten mit der Musik nie Probleme und waren immer ganz entspannt. Ich denke, dass das auch diesmal so sein wird“, berichtet die Mitarbeiterin. Ohnehin sei ja in den vergangenen Tagen schon ordentlich Trubel in der Umgebung, weil Fahrzeuge für den Aufbau auf der Straße vor dem Gnadenhof vorbeifuhren. Auch das sei für die Tiere kein Problem gewesen. Man gehe davon aus, dass sie auch ruhig bleiben, wenn die Musik dann läuft. In der Nähe gebe es zudem Schreckschussanlagen, die Vögel von den Feldern vertreiben sollen. Auch an diese Geräusche haben sich die Tiere längst gewöhnt.