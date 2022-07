Spektakulärer Start von Parookaville : Mega-Party an der Festival-Campsite

Mega-Party an der Festival-Campsite

Weeze Parookaville ist eröffnet. Die Fans feiern am Airport Weeze eine Riesenparty mit 75.000 Besuchern pro Tag. Auf der Bühne am Campingplatz ging es bereits richtig ab.

Am Abend ging es dann bei der gigantischen Party am Penny-Tower bereits so richtig ab, obwohl das eigentliche Festivalgelände noch gar nicht geöffnet war. Tausende feierten und ließen sich auch hier von dem ein oder anderen Regenschauer die Party nicht verderben.