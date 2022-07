Zeltleben Parookaville 2022 : Die erste Nacht im Festivalzelt

Weeze Unser Autor war bislang bei jedem Parookaville dabei. Immer auf der Campsite. Hier berichtet er kurz und knapp, wie es dort läuft.

Es ist immer wieder erstaunlich, wie bis tief in die Nacht gefeiert wird und dann, wenn es langsam wieder hell wird, das disziplinierte Anstehen fürs Duschen oder andere Projekte im Sanitärbereich beginnt. Die Nächte auf dem Campingplatz bei Festivals haben eine Eigendynamik, die nur schwer zu beschreiben ist.

Gerade der Anreisetag ist ein durchgehendes Abenteuer, das ist natürlich auch bei Parookaville nicht anders. Die erste Nacht beginnt gefühlt in dem Moment, in dem das Zelt aufgebaut ist. So ist es natürlich auch im sechsten Jahr von Parookaville. Dann wird der Pavillon häuslich eingerichtet, werden erste Kontakte geknüpft, wird die Nachbarschaft erkundet.