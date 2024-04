Warsteiner sucht wieder ein Brautpaar Jetzt bewerben für die Parookaville-Hochzeit

„Die Festivalhochzeit in der Warsteiner Parooka Church ist eine echte Tradition und ein emotionales Highlight in unserer ‚Madness City‘“, sagt auch Bernd Dicks vom Parookaville-Team „Wir freuen uns, dass zwei unserer Citizens auch in diesem Jahr ihre Liebe zueinander und ihre Verbundenheit zu Parookaville am Airport Weeze feiern werden – und hoffen, dass auch diese Ehe ein Leben lang getreu unseres Festivalmottos ,Mögen Wahnsinn, Liebe und pure Glückseligkeit regieren’ bestehen wird.“