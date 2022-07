Sati und Jan heirateten in Parookaville : Kunterbunte Festivalhochzeit

Weeze Zu Parookaville gehört inzwischen auch immer eine echte Trauung dazu. Diesmal heirateten Sati und Jan in der Warsteiner-Festivalkirche. Als Gast hatten sie die älteste Festivalbesucherin mitgebracht.

Die beiden hatten sich wie so viele hundert weitere Paare bei Warsteiner für die echte Trauung bei Parookaville beworben. „Es ist ein Traum, dass das geklappt hat. Wir lieben Festivals, ein Festival ist der ideale Rahmen für unsere Hochzeit“, sagt Sati. Beide sind zum ersten Mal überhaupt bei Parookaville. „Mit diesem Ausmaß hier hätten wir nicht gerechnet, das ist wirklich total beeindruckend“, sagte Jan, der vor allem über die vielen Gebäude auf dem Gelände staunte. „Ich bin ja auch Handwerker und Zimmermann und bin geflasht, was hier alles aufgebaut wurde.“

Ganz begeistert waren sie auch von ihrem Trauzeugen. DJ Moguai übernahm diese Aufgabe, auch für ihn eine Premiere. „Ich habe echt überlegt, ob ich das machen soll. Denn ich bin da eher old-school, so mit Standesamt und Kirche und habe mich gefragt, ob so ein Festival die passende Umgebung für eine echte Hochzeit ist“, erzählte der DJ im Gespräch mit der Redaktion. „Ich habe mich heute aber eines Besseren belehren lassen. Es war einfach toll, ein tolles Beisammensein voller Liebe, und ich freu mich einfach, dabei zu sein.“ Er tauschte mit dem Brautpaar auch die Handynummern aus. Man werde bestimmt in Kontakt bleiben, sagte er.

Es ist das erste Mal überhaupt, dass sie bei einem so großen Spektakel dabei ist. Ob sie schon mal bei einem Konzert war? „Woher denn? Für so etwas hatten wir doch als junge Leute früher kein Geld, um den Eintritt zu bezahlen. Wir brauchten das Geld, um uns davon Möbel zu kaufen“, sagt sie. „Mein Mann war Hausmeister in Dortmund, da mussten wir das Geld zusammenhalten“, erzählte die sympathische Seniorin, die ganz viel Spaß an dem bunten Spektakel in der Warsteiner-Festivalkirche hatte.