40.000 Fans in Weeze erwartet : Polizeikontrolle bei Auftakt für Parookaville-Festival

Update Weeze Der Campingplatz machte schon gegen 5 Uhr morgens auf. Die Anreise der Fans zu Parookaville verlief relativ unkompliziert, größere Staus blieben aus. Die Polizei nutzte den Tag für Kontrollen der Fahrzeuge. Es gab mehrere Anzeigen.

Der Appell der Veranstalter war eindeutig gewesen: „Reist am besten erst mittags oder nachmittags an, dann könnte es ganz entspannt werden“, hatte Bernd Dicks vom Veranstaltungs-Team gesagt. Doch die meisten Fans machten sich dann doch lieber ganz früh auf den Weg. Die ersten sollen bereits in der Nacht am Gelände gewesen sein, um so ganz pünktlich bei Parookaville an Ort und Stelle zu sein. Der Campingplatz öffnete bereits kurz nach 5 Uhr, weil bereits so viele Fans angereist waren. „Wir haben das situativ entschieden, um die ganze Lage zu entspannen“, berichtet Philip Christmann vom Parookaville-Presseteam. Weil schon so viele Besucher auf den Einlass gewartet hätten, habe man sich zu diesem Schritt entschieden. Zu der Zeit regnete es auch ordentlich, groß beeinträchtigt hatte das den Zeltaufbau nicht. Im Gegenteil waren die Veranstalter sogar froh, dass die knochentrockenen Wiesen so etwas gewässert wurden und Brandgefahr gemindert wurde.