Tiesto-Konzert bei Parookaville : Bis die Luft brennt

Feuerwerk beim Tiesto-Konzert auf der Hauptbühne vom Parookaville-Festival. Foto: Christoph Wegener

Weeze Beim Parookaville-Festival sorgte der DJ Tiesto für ein brachiales Spektakel, dem man sich nicht entziehen konnte. Fast anderthalb Stunden zeigte der Niederländer in Weeze, warum er überall auf der Welt berühmt ist.

Am Anfang ist nur diese tiefe Stimme. Laut schallt sie aus den Boxen, kündigt an: „Let's get down to business“ (Auf deutsch: Kommen wir zur Sache). Es folgt ein letzter Moment der Stille. Dann schlägt eine Welle aus sägenden Synthesizer-Melodien den zehntausenden Besuchern vor der Bühne entgegen. Schnell wird klar: Der niederländische DJ Tiesto steht nicht auf der Hauptbühne des Parookaville-Festivals, um Kompromisse zu machen.

Sofort zieht er das Publikum in seine Welt. Hier wummern Bässe tief und abgehackt, trockene Beats drücken sich ins Ohr und verzerrte Alarmtöne heulen verzweifelt auf. Es ist zwar ein Open-Air-Konzert, aber sofort fühlt man sich wie auf einer Party in einem engen, heißen und dunklen Clubkeller in dem von Stroboskoplicht erhellte Nebelschwaden die Sicht verdecken. Die Parookaville-Besucher lieben jede Sekunde der adrenalingeladenen Show. Tiesto lässt ihnen keine Zeit zum Durchatmen, dabei ist er selbst bereits 53. An Konsequenz und Härte haben seine Remixe aber nichts eingebüßt: Schlag auf Schlag folgt das nächste Lied, treibt den Puls nach oben und die Hände vor der Bühne in die Luft. Wer jetzt noch versucht die Aufforderung „Shake ya body like a belly dancer“ (Schüttle deinen Körper wie eine Bauchtänzerin) in die Tat umzusetzen, geht garantiert mit einer gebrochenen Hüfte nach Hause.

Laser durchschneiden über den Köpfen der Menge die Luft, der laute Jubel geht im noch lauteren Sturm der Störgeräusche unter, die Tiesto entfesselt. Der DJ ist ein Meister seines Fachs, steht schon seit Jahrzehnten an den Turntables. Geschickt zieht er immer wieder die Spannungsschraube an, um sie dann im richtigen Moment von Feuersäulen unterstützt freidrehen zu lassen.

Der Niederländer weiß genau, wie viel er seinem Publikum zumuten kann, geht immer wieder genüsslich bis an die Schmerzgrenze. Eine eindrückliche Erfahrung. Immer wieder wird der dichte Klangteppich von bekannten Melodien aufgebrochen wird. Zum Beispiel bei Pump It, einem Song der Black Eyed Peas, der schon für sich genommen eine Tour de Force ist. Tiesto lässt dem Original kurz Zeit zum Atmen, dann pumpt er das Lied voll mit musikalischem Benzin. Gnadenlose Stakkato-Rhythmen treiben es weiter und weiter nach vorne, bis es dem Publikum direkt ins Gesicht schlägt. In manchen Momenten hat man das Gefühl, der aufkommende Nieselregen wird durch Tiestos brachialen Sound einfach weggedrückt. „I am about to loose my mind“ (Ich bin dabei, meinen Verstand zu verlieren), schallt es über die Menschen hinweg, die sich unablässig hin und her bewegen.

Die erste richtige Hymne ist „All I need is your love tonight“, deren gleichnamiger Refrain von einem breiten Chor gesungen wird. Auch für das Lied gibt es kein Entkommen: Tiesto spielt es an, packt es und verwandelt den Song in ein beißendes, hustendes Monster – ohne jedoch, dass die Essenz des Radiohits verloren geht. Mit „Sandstorm“ von Darude holt er einen Trance-Klassiker in die Gegenwart, und verbeugt sich anschließend mit „Ohne Benzin“ der Musikerin Domiziana vor der deutschen Musik der Gegenwart.

Endlich spielt er dann das bereits am Anfang angekündigte „Let's get down to business“ voll aus und tritt danach das Gaspedal noch einmal voll durch. Immer mehr staut sich der Druck in der Brust des Publikums an, die Energie der Musik dringt in jeden Winkel des Körpers vor und will, nein muss wieder raus. Und genau in diesem Moment schaltet Tiesto um. Gerade noch rechtszeitig: Er lässt das eher gemächliche, aber eingängige „Kids“ von MGMT laufen und im Anschluss den melancholischen Indiehit „Sweater Weather“ von The Neighbourhood. Alle singen mit so laut sie können, lassen alles raus, was da ist. Endlich ausatmen, in die warme Melodie von „A Sky Full Of Stars“ von Coldplay fallen lassen und genießen.