Die Outfits der Fans in Weeze : So schrill feiert Parookaville

So schrill feiert Parookaville

Die Outfits der Fans in Weeze

Weeze Wer zum Festival geht, setzt sich dort auch gerne optisch in Szene. Viele Fans kommen perfekt gestylt auf das Gelände. Parookaville ist ein Lebensgefühl – über Altersgrenzen hinweg.

Schon das Motto gibt die Richtung vor. Parookaville ist die Festivalstadt voller „Liebe, Wahnsinn und purer Glückseligkeit“. Laut Bernd Dicks vom Festivalteam ist Parookaville eine Mischung aus Vergnügungspark und Musikfestival. Parookaville ist aber vor allem auch ein Lebensgefühl. Viele der 225.000 Besucher kommen, um sich und das Leben zu feiern. Dazu gehört dann auch, dass es passend gestylt zum Ausflug in die Festivalstadt geht. Mancher verbringt lange Zeit vor dem Spiegel, um sich für den ganz persönlichen Auftritt beim Festival optisch in Szene zu setzen. Auch auf dem Campingplatz gehört der Spiegel zum extrem wichtigen Accessoire.

Einige haben ganz tief in den Kleiderschrank gegriffen, extra ihr Parookaville-Outfit zusammengestellt. Erlaubt ist alles, was gefällt. Wer über das Gelände schlendert, hat den Eindruck, dass eine Sache besonders wichtig ist; schrill und bunt soll es sein. Sandy aus Dinslaken etwa war in ihrem knallgelben Einteiler nicht zu übersehen. Auch Pinktöne werden immer wieder gerne genommen.