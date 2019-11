Advent in Kevelaer : Krippenmarkt dauert vier Tage länger

Die gute Resonanz hat sich herumgesprochen. Die Veranstalter rechnen in diesem Jahr mit mehr Busunternehmen, die ins adventliche Kevelaer kommen. Das Bühnenprogramm hat einige Überraschungen parat.

Der Kevelaerer Advents- und Krippenmarkt wirft seine Schatten voraus. In diesem Jahr wird er vom 30. November bis 22. Dezember stattfinden und damit vier Tage länger dauern als im vergangenen Jahr. Das ganze Jahr Krippenmarkt, so empfinden es die Veranstalter im Hintergrund, unter anderem Marktmeister Winfried Janssen. Auch in diesem Jahr gibt es ein paar Neuerungen, und unter Hochdruck wird am Feinschliff für die Bestückung der Marktstände und das Bühnenprogramm gearbeitet.