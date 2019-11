Bürgerstiftung informiert zu St. Martin : 4500 Mal Spiele, Sport und Spaß

Kevelaer „Seid einig“ steckt in die Martinstüten eine Broschüre mit Angeboten für Kinder und Jugendliche.

Noch praller gefüllt als sonst ist die St. Martinstüte in Kevelaer in diesem Jahr. Die Bürgerstiftung „Seid einig“ hat in einer bunten Broschüre zusammengefasst, was es an Angeboten für Kinder und Jugendliche in Kevelaer gibt. Um Familien zielgerichtet zu erreichen, hat man sich entschlossen, die Broschüren in die Martinstüten zu stecken. Stefan Jansen vom Vorstand der Bürgerstiftung ist sich sicher, dass diese Broschüre so mit all den Leckereien aus der Tüte auf dem Tisch landet und für Gesprächsstoff in den Familien sorgt.