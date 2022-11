Kunde vergaß das Geld in Kevelaer offenbar : Mann wird bei Diebstahl aus Geldautomat gefilmt

Kunde vergaß das Geld in Kevelaer offenbar

Kevelaer Ein Mann hat vermutlich vergessen, sein Geld aus dem Automaten zu nehmen. Die Chance nutzte ein Unbekannter, um die Scheine zu stehlen. Dabei wurde er gefilmt.

Der Vorfall liegt schon etwas länger zurück. Aber erst jetzt gab es per richterlichem Beschluss die Freigabe dafür, Bilder aus einem Überwachungsvideo der Volksbank Kevelaer vom 18. Juli zu veröffentlichen. Darauf zu sehen ist ein Mann, der Geld aus einem Geldautomaten nimmt und sich dann davon macht.

Die Polizei sucht den Unbekannten wegen Unterschlagung. Denn das Geld gehörte ihm gar nicht. Ein Mann hatte zuvor versucht, an dem Automaten Geld abzuheben. Er hatte den Eindruck, dass es am Gerät einen technischen Defekt gab, weil das Geld nicht herauskam. Er versuchte es dann bei einem anderen Automaten erneut. Dort funktionierte alles reibungslos. Zu Hause bemerkte der Mann jedoch, dass die Summe gleich zweimal vom Konto abgebucht wurde. Das Geld von der ersten Abbuchung aber ist verschwunden.

Da laut Polizei kein technischer Defekt vorlag und das Gerät auch nicht manipuliert wurde, geht man davon aus, dass das Geld gestohlen wurde. Vermutlich hat der Mann nur nicht lange genug gewartet und zu früh am anderen Automaten Geld gezogen.

Die Polizei fahndet nun nach dem Unbekannten mit Fotos. Dass es so lange dauert, bis Bilder für eine Veröffentlichung freigegeben werden, liege daran, dass die Persönlichkeitsrechte sehr hoch eingestuft werden. Erst wenn die Polizei alle Ermittlungsansätze ausgeschöpft habe wende man sich an den Staatsanwalt, der dann den Antrag auf Veröffentlichung der Fotos stelle, so Polizeisprecherin Corinna Saccaro. Der Beschluss zur Freigabe kommt dann von einem Richter.