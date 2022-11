Täter konnten flüchten : Geldautomat in Neuss gesprengt

Neuss Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten im Neusser Stadteil Hoisten gesprengt. Dabei entstand ein erheblicher Schaden.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat in der Nacht zu Mittwoch um 3.26 Uhr auf der Hochstadtenstraße in Neuss-Hoisten. Unbekannte haben dort einen Geldautomaten an einer Selbstbedienungsanlage in direkter Nähe eines Supermarktes gesprengt.