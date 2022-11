Neue Solarmodule in Weeze geplant : Flughafen will Solaranlage ausbauen

Auch an den Parkplätzen gibt es Solaranlagen am Flughafen Weeze. Weitere Module sollen kommen. Foto: JA/Evers, Gottfried (eve)

Weeze Bereits jetzt gibt es in Weeze die größte Photovoltaik-Anlage in ganz Nordrhein-Westfalen. In diese Art der Energiegewinnung soll noch weiter investiert werden. Bislang wird schon Strom mit 75.000 Solarpaneelen erzeugt.