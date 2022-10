Diebstahl in Dinslaken : Diebe klauen Mercedes-Sprinter

Diebstahl in Dinslaken

Dinslaken Nicht nur das Fahrzeug, sondern auch Werkzeuge und Arbeitsmaterial, das in dem Mercedes-Sprinter lagerte, haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag gestohlen.

Unbekannte haben einen Transporter an der Südstraße in Dinslaken gestohlen. Der Daimler-Benz vom Typ Sprinter ist mit dem Kennzeichen DIN-RW300 ausgestattet. In dem Sprinter befanden sich Werkzeuge und Arbeitsmaterial.