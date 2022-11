Aufruf der Sparkasse Rhein-Maas : „Bitte versorgen Sie sich vor dem Wochenende mit ausreichend Bargeld“

Mit Info-Tafeln macht die Sparkasse auf die Fusion aufmerksam. Foto: Ludwig Krause

Kreis Kleve Kunden kommen zwischen dem 11. und 13. November am Bankautomaten unter Umständen nicht an Geld. Auch Online-Banking ist betroffen. Grund ist eine technische Fusion. Was man wissen muss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Cattelaens

„Bitte versorgen Sie sich vor dem Wochenende mit ausreichend Bargeld“ – diese eindringliche Information gibt die Sparkasse Rhein-Maas derzeit an ihre Kunden. Der Hintergrund: In der Zeit von Freitag, 11. November, 18 Uhr, bis Sonntag, 13. November, vollzieht die Sparkasse die „Technische Fusion“ der beiden Sparkassen Rhein-Maas und Goch-Kevelaer-Weeze. Dabei werden die bislang getrennten Datenbestände zusammengeführt, so dass in diesem Zeitfenster vielfach auch Kontozugriffe nicht möglich sind. Für die Kunden der „Alt-Sparkasse Rhein-Maas“ ergeben sich einige Beeinträchtigungen am Umstellungswochenende, ab dem 14. November können sie ihre Bankgeschäfte wieder uneingeschränkt erledigen.

Auszahlungen am Geldautomaten und Bezahlen im Handel mit der Sparkassen-Card wird vielfach nicht möglich sein. Dies gilt auch für Geldautomaten anderer Betreiber im In- und Ausland. Abhebungen und Zahlungen mit Kreditkarte sind weiterhin möglich. Während des gesamten Wochenendes ist kein Zugriff auf das Online-Banking möglich. Projektleiter Georg Tönnissen: „Unser Kunden-Service-Center ist einheitlich für alle erreichbar unter Telefon 02821 71100. Für die Umstellungszeit haben wir eine spezielle Hotline unter Telefon 02821 7110-7110 geschaltet, hier erhalten Anrufende montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr Hilfestellungen und auch online gibt es unter www.skrm.de/fusion verschiedene Unterstützungsfunktionen.“

Aber es gibt auch Änderungen, die erst am 14. November in Kraft treten, speziell für Kunden in Goch, Kevelaer und Weeze: Da die frühere Bankleitzahl Bestandteil der IBAN ist, ändern sich die Kontonummer für alle Konten in Goch, Kevelaer und Weeze. Nach der Kontrollziffer folgt jetzt 3245 0000 und die eigentliche Kontonummer. Im Online-Banking und auf dem Kontoauszug ist die neue Kontonummer ersichtlich. Die Sparkasse will dafür sorgen, dass auch Gutschriften, Daueraufträge und Lastschriften, die mit der alten IBAN ankommen, der richtigen Kontonummer zugeordnet werden. „Hier brauchen die Kunden also selbst nicht tätig werden“, sagt Tönnissen.