Aus dem Polizeibericht Kevelaer : Diebe stehlen Elektro-Rollstuhl mit Platten

Die Polizei bittet um Hinweise (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Kevelaer Gleich in mehreren Fällen sucht die Polizei in Kevelaer nach Zeugen. Ein E-Scooter wurde gestohlen, zudem gab es einige Unfallfluchten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

E-Scooter mit plattem Reifen gestohlen

Ein etwas kurioser Vorfall beschäftigt die Polizei in Kevelaer. Dort war einer 61-Jährigen offenbar ein Reifen an ihrem Elektro-Scooter geplatzt, der als Krankenrollstuhl genutzt wird. Sie stellte das Fahrzeug mit dem platten Reifen am Samstag neben einem Lebensmittelgeschäft an der Gelderner Straße ab. Am Mittwoch gegen 12 Uhr fiel dann auf, dass der Scooter gestohlen worden ist. Die Tat muss sich laut Polizei zwischen Samstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, ereignet haben. Da der Krankenrollstuhl ja nicht mehr fahrbereit war geht die Polizei davon aus, dass der graue E-Scooter von Unbekannten auf ein anderes Fahrzeug verladen und abtransportiert wurde. Mit dem platten Reifen wären die Diebe sonst vermutlich nicht weit gekommen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, sollte sich bei der Kripo Geldern unter 02831 1250 melden.

Wagen hinter Kaufcenter angefahren

Am Sonntag kam es zwischen 12 und 13.30 Uhr zu einer Unfallflucht in Kevelaer. Dabei wurde die Stoßstange eines grauen KIA Picanto eingedrückt, berichtet die Polizei. Der Wagen war auf dem Parkplatz hinter dem Kaufcenter an der Bury-St.-Edmunds-Straße abgestellt. Das Fahrzeug des 88-jährigen Halters wies zudem parallel verlaufende Kratzer an der Stoßstange auf.

Nach Einkauf Dellen am Kofferraum

Am Freitag kam es zwischen 10.15 Uhr und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Gelderner Straße in Kevelaer zu einer Unfallflucht. Der Autofahrer eines grauen Skoda Octavia stellte nach seiner Rückkehr Kratzer sowie Dellen an der Heckstoßstange und am Kofferraum fest.

Unbekannter beschädigt Toyota am Kotflügel

Im Zeitraum von Sonntag, 18.30 Uhr, bis Montag, 17 Uhr, hatte ein 57-jähriger Fahrzeughalter laut Polizei seinen schwarzen Toyota an der Lindenstraße in Kevelaer abgestellt und stellte nach seiner Rückkehr zum Fahrzeug Beschädigungen am linken vorderen Kotflügel fest. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

(zel)