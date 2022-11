Großeinsatz der Rettungskräfte : Brand in Gelderner Tiefgarage – 40 Anwohner evakuiert

Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast) 8 Bilder Brand in Tiefgarage in Geldern

Update Geldern In der Glockengasse-Tiefgarage in Geldern stand am Mittwochabend ein Auto in Flammen. Rund 40 Bewohner aus den Häusern über der Tiefgarage wurden evakuiert. Drei Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz verletzt.

Die Gelderner Innenstadt ist am frühen Mittwochabend von Blaulicht und Martinshörnern beherrscht worden. Es kam zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten. Der Grund: Es brannte in der Tiefgarage an der Glockengasse. Die Alarmierung erfolgte kurz nach 18 Uhr.

An beiden Zufahrten der Tiefgarage von der Glockengasse aus postierten sich die Löschtrupps. Während am Kapuzinerplatz kein Rauch nach draußen drang, war es am anderen Eingang unweit der Issumer Straße anders. Von der Straße aus war zu sehen, wie die Tiefgarage völlig verqualmt war. Mit Atemschutz gingen die Feuerwehrleute in Richtung Brandherd. Der war aber wegen der starken Rauchentwicklung zunächst nicht genau auszumachen.

Immer neue Einsatzkräfte trafen an der Glockengasse ein, auch ein Drehleiterfahrzeug fuhr über den Sandsteg herbei. Am Ende war die gesamte Gelderner Feuerwehr involviert. „Sechs Einheiten waren an der Einsatzstelle, die Löschzüge Walbeck und Lüllingen machten von der Wache aus die Grundsicherung für die ganze Stadt“, erklärte Einsatzleiter Martin Verhülsdonk. Zu den Polizisten und Sanitätern aus Geldern und Umgebung stießen im Verlauf des Abends noch Rettungs- und Krankentransportwagen aus den Kreisen Wesel und Viersen hinzu.

Rund 40 Bewohner aus den Häusern über der Tiefgarage wurden evakuiert. Sie hielten sich während des Einsatzes im Vorraum der Sparkasse am Markt auf.

Funksprüche hallten durch die Straßen, Blaulicht von Streifenwagen, Krankenwagen und Löschfahrzeugen flackerte an den Fassaden. Gegen 20 Uhr war in der Tiefgarage kein Qualm mehr zu sehen. Die Lüfter liefen.

Brandherd war ein Pkw, der in der Tiefgarage parkte. „Er stand in der letzten Ecke“, so der Einsatzleiter. Die Anlaufwege seien lang gewesen. Den Feuerwehrleuten war wegen der Rauchentwicklung schwarz vor Augen, sie mussten teilweise am Boden kriechen.

Drei Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz verletzt. Einer hatte Kreislaufprobleme, bei den anderen besteht der Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Alle konnten laut Verhülsdonk das Krankenhaus wieder verlassen.

Unklar ist noch, ob die Menschen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. „Wenn nicht, müssen wir sie woanders unterbringen“, sagte Johannes Dercks, der Leiter des Gelderner Ordnungsamtes. In Frage kämen Gebäude, in die eigentlich Ukrainer sollten.