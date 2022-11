Kriminelles Netzwerk am Niederrhein : Polizei stellt 350 Tonnen Feuerwerkskörper sicher

Niederrhein Der Polizei hat ein kriminelles Netzwerk zerschlagen, das sich auf den Handel mit hoch explosiven Feuerwerkskörpern spezialisiert hat. Einsätze gab es auch in Twisteden, Kranenburg und Hamminkeln.

Auch in drei Orten am Niederrhein wurden die Beamten fündig. In Kevelaer-Twisteden fanden die Ermittler Sprengkörper in fünf Bunkern. 20 Tonnen wurden hier sichergestellt, so Polizeisprecher Marco Ellermann. In Hamminkeln hatten die Täter das Sprengmaterial hinter Stroh in einer Scheune versteckt. Dadurch war die ganze Sache besonders gefährlich, weil vermutlich das komplette Gehöft bei der Explosion einzelner Böller in Brand geraten wäre. Auch hier handelte es sich um rund 20 Tonnen. In Kranenburg war das hochexplosive Material in einem Wohnhaus, einer Garage und einer Halle gelagert,