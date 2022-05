Heike Tiedeck in Kervenheim ordiniert : Aufgeregt vor der Predigt im Gottesdienst auf der Burg

Kevelaer/Weeze/Uedem Heike Tiedeck ist vom Superintendenten als Prädikantin ordiniert worden. Sie hilft nun in der Kirche mit, leitet Gottesdienste und nimmt Trauungen vor.

In den vergangenen zwei Jahren hat Heike Tiedeck mit zwölf weiteren Teilnehmenden die Zurüstung der Landeskirche durchlaufen. Die Zeit beinhaltete Präsenzphasen mit verschiedenen Themenblöcken. Auch praktisch vor Ort müssen sich die Teilnehmenden ausprobieren. So berichtet Tiedeck von einer Bestattung in Pfalzdorf, einem Videogottesdienst aus Uedem und einem Abendmahlsgottesdienst in der LVR-Klinik. Begleitet wurde Heike Tiedeck während der Ausbildung von Mentor Holger Mackensen, Pfarrer an der LVR-Klinik Bedburg-Hau. Ganz praktische Dinge hat sie aus den zwei Jahren mitgenommen: Wie wird das Abendmahl ausgeteilt, wie kann sie sich in der Kirche mit dem langen schwarzen Talar unfallfrei bewegen. „Mit anderen Themen war ich schon vertraut“, so die 59-Jährige. In jungen Jahren hatte sie bereits in England ein Jahr als Gaststudentin Theologie und Arabisch belegt. Heute unterrichtet sie Englisch zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses bei der VHS und Deutsch als Fremdsprache in der JVA Kleve.