Lutherische Kirchengemeinde Radevormwald : „Die Sache mit dem Kreuz“ bei der Konfirmationsfeier

Die Konfirmationsgruppe traf sich mit dem ganzen Konfi-Team, also fünf weiteren Mitarbeitern, im Parc de Châteaubriant. Foto: Lutherische Kirchengemeinde

Radevormwald In der Vorbereitung auf ihre Konfirmation unter dem Motto „Die Sache mit dem Kreuz“ hatten die jungen Leute bunte Kreuze aus verschiedenen Materialien selbst hergestellt.

Für 21 Jugendliche war der vergangene Sonntag ein ganz besonderer Tag: Pfarrerin Manuela Melzer und Pfarrer Philipp Müller konfirmierten die jungen Menschen in der Lutherischen Kirche an der Burgstraße. Die Konfirmationsgruppe traf sich vor dem feierlichen Gottesdienst mit dem gesamten Konfi-Team vor dem Gartenhaus im Parc de Châteaubriant. Genau genommen waren es aber nur 20 Jugendliche auf dem Bild, „einer wartete mit einem gebrochenen Bein in der Kirche“, berichtete Manuela Melzer mit einem Augenzwinkern.