Beleuchtung in Kevelaer : Die „neuen“ Lampen am Kapellenplatz sind die alten

Die „neuen“ Lampen am Kapellenplatz sind die alten

Beleuchtung in Kevelaer

Die Laternen am Kapellenplatz sind aufgearbeitet worden und haben eine neue Technik bekommen. Foto: Latzel

Kevelaer Die Laternen in der Kevelaerer City waren abgebaut worden. Jetzt sind sie zurück an ihrem Platz und zu einem echten Blickfang geworden.

Alles was in der City passiert, wird besonders aufmerksam verfolgt. Vor allem wenn es um den Kapellenplatz und damit quasi um die „Herzkammer“ von Kevelaer geht. Daher war vielen aufgefallen, dass nach dem Schließen der großen Baugruben Lampen auf dem Platz standen. In den sozialen Medien gab es viel Lob für die Laternen. Sie würden gut zum Platz passen hieß es.