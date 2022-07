Feuerwehr Weeze : Kreisbrandmeister lobt Jugendarbeit

Weeze Generalversammlung der Feuerwehr Weeze mit Ehrungen und Berichten. Diesmal blickte der Wehrleiter zu Beginn gleich auf zwei Jahre zurück.

Jetzt erst begrüßte der Gemeindebrandinspektor Michael Winthuis die Feuerwehr Weeze zur Generalversammlung im Bürgerhaus Weeze. Coronabedingt konnte diese im vergangenen Jahr nicht stattfinden. Daher gab es Berichte gleich für zwei Jahre. Unter anderem gab Winthuis einen Überblick über die Zahl der Mitglieder in den Einheiten Weeze und Wemb und erinnerte an besondere Einsätzen in den Jahren 2020 und 2021.

Des Weiteren wurden auf der Versammlung zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen vorgenommen und die neuen Mitglieder in der Jugendfeuerwehr sowie in der aktiven Wehr vorgestellt. Ganz besonders geehrt wurde Josef Reuters für seine 70-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Kreisbrandmeister Reiner Gilles bedankte sich bei den Kameradinnen und Kameraden für den Einsatz, vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie. Er betonte, dass die Jugendarbeit in Weeze hervorragend funktioniert, was an den zahlreich erschienenen Jugendlichen der Jugendfeuerwehr zu sehen sei.