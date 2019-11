Brauchtum am Niederrhein : Weeze bereitet sich auf neue Session vor

Im vergangenen Jahr fuhren Prinz Christoph II. und Prinzessin Leonie I. an der Spitze des Weezer Kinderkarnevalszuges. Foto: ja/Gemeindejugendring

WEEZE Die Weezer Kirmes ist vorbei, da sind einige fleißige Helfer bereits mit der Organisation des nächsten mehrtägigen Events in der Gemeinde Weeze beschäftigt. Nach der Weezer Kirmes ist vor dem Weezer Karneval.

So könnte das Motto der 2017 gegründeten Weezer Karneval GbR lauten. Im Jahr 2017 beschlossen die karnevalstreibenden Vereine Karnevalsclub Ratsstube, Männergesangverein, Gemeindejugendring, Musikverein sowie Tambourcorps, dass sich beim Weezer Karneval dringend etwas ändern müsse, um die Karnevalstradition in Weeze zu bewahren und den Bürgern auch weiterhin vor Ort eine schöne Gelegenheit zu geben, gesellig die tollen Tage des Jahres zu feiern.

Bereits seit Monaten treffen sich die Verantwortlichen der Weezer Karneval GbR in regelmäßigen Abständen, um neue Pläne zu schmieden, Programme zu entwerfen, Büttenredner, Tanzgarden und Showacts zu verpflichten, damit für jeden Jeck das Passende dabei sein wird.

Los geht es bereits zwei Wochen vor dem eigentlichen Karneval, und zwar am Samstag, 8. Februar, mit dem großen Büttenabend des Karnevalsclubs Ratsstube. Wer den Büttenabend in den vergangenen Jahren besucht hat, der weiß, dass der KCR sein Handwerk versteht und ein Besuch immer lohnenswert ist. Direkt am darauffolgenden Sonntag, 9. Februar, findet bereits zum vierten Mal der Senioren-Karnevals-Nachmittag statt. Um 14.11 Uhr fällt der Startschuss für einen geselligen Nachmittag, natürlich wieder mit leckerem Kaffee und Kuchen.

Am 16. Februar richtet der Gemeindejugendring wieder die Kinderprinzenkür aus. Im Anschluss an ein kurzweiliges Programm wird am Nachmittag das neue Weezer Kinderprinzenpaar gekürt, welches dann für ein Jahr die Weezer Narren regieren wird. Am Donnerstag, 20. Februar, organisiert die Weezer Karneval GbR den Altweiberrüsel inklusive Möhnefrühstück. Als Caterer für das Frühstück, das um 10.11 Uhr beginnt, konnte wieder das Stadthotel Kevelaer gewonnen werden. Im Programm wird es Altbewährtes, aber auch Überraschungen geben. Gute Stimmung bis in die späten Abendstunden ist garantiert. Altweiberrüsel nur für alte Weiber? Bei der Weezer Karneval GbR sind auch die Männer gerne gesehen.

Zum Abschluss der Session veranstaltet der Gemeindejugendring am 22. Februar im Anschluss an den Kinderkarnevalszug ab 15.11 Uhr die After-Zug-Party. Bei guter Stimmungsmusik und ausreichend Getränken darf wieder bis spät in die Nacht gefeiert werden.