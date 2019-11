Landpartie rund um Kevelaer : Im Juni gibt es wieder eine Landpartie

Kevelaer Im nächsten Jahr geht die beliebte Veranstaltung rund um Kevelaer weiter, sie findet am 13. und 14. Juni statt. Anmeldungen für dieses Kulturerlebnis sind schon möglich. Einen Rückblick mit attraktiven Fotos gibt es im Internet.

Auch jetzt noch begegnen einem in Kevelaer und Umgebung immer wieder die kleinen bunten Bändchen an den Lenkstangen zahlreicher Fahrräder. Sie erinnern an ein besonderes Kunst- und Kulturerlebnis, das im Juni viele begeisterte Besucher bei bestem Wetter an 20 besondere Ausstellungsorte lockte. Die Bändchen waren so etwas wie das Erkennungszeichen der Besucher.