Puppentheater für Erwachsene : „Rattenscharfes“ Rendezvous in der Begegnungsstätte

„Rattenscharfes“ Rendezvous in der Begegnungsstätte

Das Stück „Rattenscharf – Rendezvous mit der Liebe“ wird am Freitag, 15. November, um 20 Uhr im Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte der Wallfahrtsstadt Kevelaer aufgeführt. Foto: ja/Stadt Kevelaer

Kevelaer Kann man sich in eine „Ratte“ verlieben? Die Antwort lautet: aber allemal. Die charmante Rattendiva „Ursula von Rättin“ wird beim „Puppenspiel 18+“ am Freitag, 15. November, 20 Uhr, im Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte die Herzen ihres Publikums im Sturm erobern.

Bei diesem „rattenscharfen“ Rendezvous mit der Liebe verwandelt Puppenspielerin Cornelia Fritzsche ein Stück Stoff und Schaumgummi in ein Lebewesen mit Gefühlen und Problemchen. Das Figurentheater Cornelia Fritzsche aus Dresden kommt, als zweites Stück der Reihe „Puppenspiel 18+“, in die Wallfahrtsstadt.

Im Mittelpunkt des unterhalt­samen Abends steht das leidige Thema „Liebe“. Mit einem Gläschen Rotwein in der Hand erzählt die flotte „Ursula von Rättin“ mit spritzigen Dialogen aus ihrem Liebesleben, das zwar reich an Leben zu sein scheint, aber recht arm an Liebe. Mit ihrem messerscharfen Blick seziert die Rättin manche menschliche Unzulänglichkeit.