Ortsumgehung Kevelaer : CDU Kevelaer begrüßt sofortigen Bau der OW1

„Durch die Anordnung einer sofortigen Vollziehung ist jetzt der Weg für den Bau der OW 1 eröffnet“, schreibt die Kevelaerer CDU in ihrer Pressemitteilung. Die Entscheidung freut CDU-Chef Paul Schaffers und seine Mitstreiter besonders.

Sie haben sich in den vergangenen Jahren für die dringend notwendige Umgehungsstraße stark gemacht. „Wir sind wirklich alle aus dem Häuschen, dass es jetzt trotz anhängiger Klagen doch so schnell weitergeht“, sagt Schaffers sichtlich erleichtert.

Die Initiative seiner Partei, die in der Frage der OW 1 ständig in intensivem Kontakt mit der neuen Landesregierung stand, habe gefruchtet: „Wir haben seit Jahren immer wieder auf die OW-1-Realisierung gedrängt – mit Anfragen an die offiziellen Stellen, mit der CDU-Unterschriftenaktion, beim Besuch von Verkehrsminister Hendrik Wüst in Kevelaer und im Kontakt zur CDU‑Landtagsabgeordneten Margret Voßeler-Deppe, der wir für ihren unablässigen Einsatz ganz besonders danken“, so Schaffers.