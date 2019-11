Kommunalpolitik : Weezer SPD fordert Gefahrenkarte für Starkregen und Unwetter

Auch am Niederrhein gab es in der Vergangenheit Unwetter. Die Weezer Sozialdemokraten fordern, dass eine Gefahrenkarte für Starkregen im Gemeindegebiet angefertigt wird. Das soll auch Häuslebauern zugute kommen. Sie sollen Risiken besser abschätzen können. Foto: dpa/Bernd März

Die Weezer Sozialdemokraten fordern, dass eine Gefahrenkarte für Starkregen im Gemeindegebiet angefertigt wird. Den Antrag dazu hat die SPD Fraktion für die Ratssitzung im Dezember gestellt.

Wie die zurückliegenden Jahre belegen, führt der fortschreitende Klimawandel auch in unserer Region immer häufiger zu so genannten Starkregen-Ereignissen, deren Regenmassen vom Boden, von Gräben und Flüssen, Kanälen und Anlagen nicht so schnell aufgenommen werden und dann Straßen, Keller und Einrichtungen überfluten.

Es gibt zwar keine generelle Amtshaftungspflicht der Kommunen für wild abfließendes Wasser aus Starkregen, doch aktuelle gerichtliche Auseinandersetzungen machen deutlich, dass die Gemeinde im Rahmen ihrer Daseinsvorsorge Informationen über gefährdete Bereiche vorhalten und gegebenenfalls bautechnische Vorkehrungen treffen muss.