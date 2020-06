Kirchliches Leben in Kevelaer : Zusammenarbeit ja, Fusion nein

Kevelaer Reaktion auf sinkende Besucherzahlen in den Gottesdiensten: Für die beiden katholischen Kevelaerer Pfarrgemeinden wird ein gemeinsames Konzept entwickelt. Zudem werden Investitionen erleichtert.

Rund 400 Meter liegen zwischen der Marienbasilika und der St.-Antonius-Kirche in Kevelaer. Zwei Kirchen, die zu jeweils eigenständigen Pfarreien gehören. Doch auch in der Pilgerstadt wird der Trend spürbar, dass insgesamt weniger Menschen die Gottesdienste besuchen, und auch das Bistum muss das Geld aus den Kirchensteuereinnahmen verantwortungsvoll investieren. In beiden Pfarreien sind teils umfangreiche Sanierungsmaßnahmen geplant, etwa am Priesterhaus und am Pfarrheim von St. Antonius. Vor diesem Hintergrund haben die beiden Pfarrer Gregor Kauling von St. Marien und Andreas Poorten von St. Antonius beschlossen, künftig enger zusammenzuarbeiten.