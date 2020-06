Schwimmen in Kevelaer : Freibad an der Dondertstraße öffnet am Montag

Freibad an der Dondertstraße öffnet am Montag

Kevelaer Das lange Warten hat ein Ende: Ab 15. Juni hat das Kevelaerer Freibad an der Dondertstraße täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Die maximale Besucherzahl wurde auf 400 Personen festgesetzt.

Nach intensiven Vorbereitungen steht die Öffnung des Freibades Kevelaer unmittelbar bevor. Am Montag, 15. Juni, öffnet das Freibad an der Dondertstraße wieder seine Pforten. Es ist dann täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Bei schlechtem Wetter kann die Wallfahrtsstadt Kevelaer die Öffnungszeiten auf 10 bis 14 Uhr beschränken. In diesem Jahr wird das Freibad jedoch, wie in den Vorjahren, dienstags und donnerstags von 10 bis 20 Uhr bei (fast) jeder Wetterlage geöffnet sein.