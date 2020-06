Kirche in Neuss : Pfarrer sucht Fahrzeuge für Ruanda

Pfarrer Egide Gatali fühlt sich wohl in Neuss. Foto: Andreas Woitschützke

Nordstadt Seit fast drei Jahren lebt und wirkt Pfarrer Egide Gatali aus Ruanda als Priester im Seelsorgebereich Neuss-Nord. Mit einem Aufruf zur Fahrzeugspende will er seinen Kollegen in Butare zu mehr Mobilität verhelfen.

An seine Heimat denkt Egide Gatali oft. Zwar studiert und arbeitet der 1973 in Burundi geborene und in Ruanda aufgewachsene Pfarrer seit 2012 in Deutschland. Dennoch unterstützt er viele Anliegen seiner Priester-Kollegen in seinem Bistum in Butare. Aktuell sorgt er sich um die Mobilität der Seelsorger. „Hier hat jeder sein Auto – das ist dort, wo ich herkomme, ganz anders“, sagt Gatali, Priester im Seelsorgebereich Neuss-Nord. Mehr als die Hälfte der Pfarreien in seinem Heimat-Bistum, darunter auch seine ehemalige Pfarrei mit rund 30.000 Gemeindemitgliedern, in der er drei Jahre lang Pastor war, haben keinen fahrbaren Untersatz.

Diesen Mangel versucht Gatali nun zu beheben – mit dem Projekt „Ein Fahrzeug für jede Pfarrei“, mit dem er um Fahrzeugspenden bittet. „Autos und Motorräder, die noch in gutem Zustand sind, werden dringend gebraucht, um Priester und Menschen im Pastoraldienst, aber auch Jugendliche, Kranke oder Schwangere an ihren Zielort zu bringen.“ Geländefahrzeuge sind besonders hilfreich, denn Ruanda ist das „Land der tausend Hügel“. „Wir sammeln außerdem Geld, um den Transport der Fahrzeuge mit dem Containerschiff nach Tansania und von dort nach Ruanda zu finanzieren“, bemerkt Gatali. Die Armut in seinem Heimatland stehe im krassen Gegensatz zu der Lebensweise in Deutschland, sagt der Pfarrer. „Viele Menschen in Ruanda haben immer noch nicht genug zu essen. Zudem mangele es an Trinkwasser. Insbesondere die Menschen auf dem Land werden immer ärmer, während Ballungszentren wie die Hauptstadt Kigali ihren Reichtum öffentlich zur Schau stellten.

Info Autos, Motorräder und Geldspenden gesucht Was Das Bistum Butare benötigt Autos, insbesondere Geländewagen, und Motorräder in gutem Zustand. Wer helfen möchte, erreicht Pfarrer Egide Gatali unter 02131 5391514 oder Christoph Golm unter 0151 58468362. Ruanda@neuss-nord.de

Über einen Aufenthalt in Deutschland habe er schon lange nachgedacht, da in der Verwaltung seines Bistums in Butare seit 30 Jahren eine deutsche Ordensschwester tätig war. Zudem bestand eine Partnerschaft mit einem Kloster in Rheinbach. „Wir hatten häufig Gäste aus Deutschland. Ich kannte das Land aus ihren Erzählungen und habe mich schließlich entschieden dort zu studieren.“ Also besuchte er zunächst eine Sprachschule und studierte dann Moraltheologie in Trier. Durch Zufall sei er Pastor Jochen Koenig, dem Hausgeistlichen bei den Neusser Augustinerinnen im Kloster Immaculata, begegnet.

„Ich wollte Erfahrungen in einer Pfarrei sammeln – also hat mich Pastor Koenig mit Pfarrer Hans-Günther Korr bekannt gemacht. Der habe ihn schließlich in den Seelsorgebereich Neuss-Nord geholt. Also sammelt Gatali neben seinem Master-Studium der Suchttherapie in Köln seit fast drei Jahren Erfahrungen in der Pastoralarbeit im Neusser Norden. „In afrikanischen Dörfern machen die Menschen vieles gemeinsam, die sozialen Kontakte sind eng und wir Priester sind immer von Menschen umringt. Das ist hier anders.“ An das Leben in Deutschland hat er sich gewöhnt.