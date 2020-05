Bad in Kevelaer bleibt dicht : Unklare Regeln zu Freibad: Wie soll man Abstand im Wasser halten?

Kevelaer Mit der Öffnung des Freibades in Kevelaer wird es erst einmal nichts. Für die Kommune kamen die genauen Vorgaben zu kurzfristig. Um die Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen, ist ein hoher Aufwand nötig.

Ludger Holla wird inzwischen immer deutlicher. „Die Kurzfristigkeit, mit der die Corona-Verordnungen vom Land kommen, ist ärgerlich, das ist eine richtige Unverschämtheit“, sagt der Ordnungsamts-Chef der Stadt Keve­laer. Nachdem eine Woche zuvor erst am frühen Samstagmorgen die Regeln zur Öffnung der Gastronomiebetriebe kamen, war es diesmal wieder der Samstag, an dem das Land die Verordnung zu den Freibädern verschickte. Für Kevelaer hat diese Kurzfristigkeit ganz konkrete Folgen: Das Freibad wird erst einmal nicht öffnen.

Zwar dürften die Anlagen ab dem 20. Mai öffnen, aber das sei in Kevelaer nicht umsetzbar, so Holla. „Die geforderten Hygiene- und Sicherheitsstandards können wir derzeit nicht einhalten“, sagt er. So müssen beispielsweise alle Besucher genau mit Name, Anschrift und Telefonnummer erfasst werden. Zudem müsse genau notiert werden, wann ein Besucher kommt und wann er das Bad wieder verlässt. „Bei 800 bis 1000 Zuschauern ist dieser logistische Aufwand kaum zu stemmen.“ Hinzu komme, dass getrennte Ein- und Ausgänge verlangt werden. In Kevelaer gibt es aber nur einen gemeinsamen.