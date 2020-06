Schulleben in der Wallfahrtsstadt : Mit Schulfest-Erlös Spielgerät für Flüchtlinge gekauft

Kevelaer Das Kardinal-von-Galen-Gymnasium hat aus dem Erlös eines Aktionstages im Juni vergangenen Jahres ein Spielgerät finanziert. Es steht an der Flüchtlingsunterkunft an der Karl-Leisner-Straße.

Am 7. Juni 2019 wurde dem Kardinal-von-Galen-Gymnasium in Kevelaer der Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ verliehen. Aus diesem Anlass fand ein großer Aktionstag statt, an dem alle Schüler der Schule mitwirkten. Die ganze Schulgemeinde freute sich sehr, dass die aus Kevelaer stammende Tina Theune, ehemalige Bundestrainerin der Frauen-Nationalmannschaft, für das Projekt als Patin gewonnen wer­den konnte. Neben zahlreichen Projekten stand ein großes Fußballturnier im Zentrum des Tages. Bereits während der Vorbereitung des Verleihungstages beschlossen die Initiatoren des Projektes, der Lateinkurs der damaligen Jahrgangsstufe 8 unter der Leitung von Anna Warner, dass die Erlöse des Schulfestes für einen guten Zweck genutzt werden sollen. Viele Eltern und Schüler des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums erklärten sich so­fort bereit, Kuchen, Muffins, Obst und Getränke bereitzustellen, die an dem Tag verkauft wur­den. Gemeinsam wählten die Initiatoren zusammen mit der Schulleitung einen lokalen Verein aus, dem der Erlös zugutekommen sollte. Durch die schulischen und privaten Kontakte mit Flüchtlingen wurde sehr schnell entschieden, dass der „Runde Tisch für Flüchtlinge Kevelaer“ die Spenden erhalten wird. Ulrich Hünerbein-Ahlers, Vorsitzender des Vereins, beteiligte die Schüler des Lateinkurses an der Planung zur Verwendung des Spendenerlöses. Er stattete ihnen, gemein­sam mit seinem Kollegen Daniel Heinrichs, einen Besuch ab. Um ihnen einen Eindruck zu ver­mitteln, an welchen Stellen das Geld besonders benötigt wird, wurden sie eingeladen, die Kevelaerer Flüchtlingsunterkünfte zu besuchen. Guido van Afferden von der Stadt Kevelaer übernahm die Führung. Da offensichtlich wurde, dass in die Flüchtlingsunterkunft an der Karl-Leisner-Straße Familien einziehen würden, fiel die gemeinsame Entscheidung für ein Außen­spielgerät. Aufgrund der Corona-Krise konnte dieses nicht – wie geplant – vor Ort feierlich eingeweiht werden. Die Schüler des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums Kevelaer freuen sich darüber, gemeinsam mit dem „Runden Tisch für Flüchtlinge Kevelaer“ zu einem schöneren Wohnumfeld für Flüchtlingskinder beige­tragen zu haben. Dies setzt ein weiteres Signal für den Einsatz des Kevelaerer Gymnasiums gegen jede Form von Rassismus.