Schravelen : Deutsche Glasfaser startet mit Arbeiten in Schravelen

Bald gibt’s schnelles Internet auch in Schravelen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Schravelen Die Planungsphase ist abgeschlossen. Anwohner sollen rechtzeitig über den Start der Tiefbauarbeiten informiert werden. Zunächst werden die Rohre verlegt, um in Schravelen den Weg in die moderne Zukunft ebnen zu können.

Die Planungsphase für den Ausbau des Glasfasernetzes in Schravelen ist beendet. Die Maschinen und das von „Deutsche Glasfaser“ beauftragte Generalunternehmen stehen in den Startlöchern. In Kürze werden auch die Hausbegehungen starten. In den kommenden Wochen rollen die ersten Baumaschinen an, um mit dem schnellen und innovativen Ausbauverfahren das Glasfasernetz in Schravelen auszubauen.

Im ersten Schritt werden sukzessive die Leerrohre in etwa 40 Zentimeter Tiefe in die Straßen eingebracht. Sobald die Leerrohre verlegt sind, werden die Glasfasern eingeblasen. Deutsche Glasfaser weist darauf hin, dass es im Rahmen der Tiefbauarbeiten zuweilen notwendig ist, geöffnete Stellen in Asphalt oder Pflasterung provisorisch (zum Beispiel mit Pflastersteinen) zu schließen, da diese vielleicht ein weiteres Mal aufgenommen werden müssen. Erst mit Beendigung der Bauarbeiten werden diese Bereiche final verdichtet, geschlossen und von der Stadt abgenommen.