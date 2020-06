Kunst, Kunsthandwerk und Kreatives rund um Kevelaer : Landpartie am Niederrhein in XXL

Landpartie am Niederrhein in XXL

Die Akteure der aktuellen Landpartie am Niederrhein stehen in den Startlöchern. Foto: Bianca Mokwa

Kevelaer An diesem Wochenende startet die Kunsttour unter Corona-Bedingungen. Besucher haben aber den ganzen Sommer lang Zeit, die 24 Ausstellungsorte zu besuchen. Zu jedem Ort gibt es auch einen kurzen Film.

Aufgeben war für die Kreativen in Kevelaer keine Option. Deswegen wird es auch in diesem Jahr eine Landpartie am Niederrhein geben, wenn auch unter Corona-Bedingungen. Anders als sonst geht die Veranstaltung nicht ein Wochenende, sondern einen Sommer lang. Das soll dazu beitragen, dass sich möglichst viele Leute auf den Weg machen, aber nicht alle gleichzeitig. Deswegen bitten die Veranstalter, dass auch nicht alle, wenn der Startschuss fällt, nämlich an diesem Wochenende, gleich losradeln, sondern sich Zeit lassen.

Stattdessen stehe der Austausch im Mittelpunkt der Veranstaltung. Um einen ersten Eindruck zu gewinnen, wer alles dabei ist und was sein Spezialgebiet ist, wurden Filme von Gerhard Seybert gedreht. Auf jeder Infotafel des Ausstellungsortes gibt es einen QR-Code, der auf die Internetseite führt. Auf www.landpartie-niederrhein.de ist außerdem eine Übersicht der verschiedenen Standorte. Wer tatsächlich die komplette Tour fahren möchte, kommt auf 70 Kilometer. Die handlichen Karten liegen außerdem bei der Volksbank an der Niers, in den Buchhandlungen der Innenstadt, im Servicecenter der Stadt und an allen Ausstellungsorten aus. „Wir haben ja Corona“, sagt Anne van Rennings noch zum Schluss der Präsentation. Das heißt, man sei auf die Mitwirkung des Publikums angewiesen. Es gelten die aktuellen Bestimmungen, das sind Abstand halten, Mund-Nase-Schutz in Gebäuden und das Eintragen in Kontaktlisten.