Green Airline will auch nach München und Sylt fliegen : Von Weeze aus bald wieder nach Berlin

Von Weeze aus geht es ab Februar wieder nach Berlin, hier ein Bild vom Brandenburger Tor. Foto: dpa/Paul Zinken

Weeze Von Weeze aus können bald auch wieder Ziele in Deutschland angesteuert werden. Green Airline fliegt nach Berlin, München und Sylt.

Innerdeutsche Verbindungen seien immer der große Wunsch für den Airport gewesen, sagt Flughafen-Sprecher Holger Terhorst. Auch aus der Wirtschaft habe es immer wieder Anfragen vor allem für Verbindungen nach Berlin und München gegeben. Kein Wunder also, dass es die Verantwortlichen freut, dass diese gefragten Strecken bald ab Weeze angeboten werden können. Ab dem 14. Februar wird die Fluggesellschaft Green Airlines Flüge ab Weeze nach Berlin, München und Sylt anbieten. Buchungen sind bereits ab sofort möglich.

Green Airlines verbindet den Weeze Airport insgesamt viermal wöchentlich jeweils montags, dienstags, freitags und sonntags mit der deutschen Hauptstadt. Die Flüge in die bayerische Landeshauptstadt München starten zweimal täglich am Mittwoch, Donnerstag und Samstag. Außerdem können Reisende vom Niederrhein insgesamt zweimal in der Woche auf die Nordseeinsel Sylt fliegen.

Bei Green Airline handelt es sich um eine so genannte virtuelle Fluggesellschaft. Das bedeutet, dass Green Airline nicht selbst über Flugzeuge verfügt, sondern diese für die Strecken anmietet. Ein besonderes Augenmerk werde auf Nachhaltigkeit gelegt, so Janin Detjen, die für die Pressearbeit von Green Airline zuständig ist. So ist bei jedem Flugticket bereits ein Beitrag zum CO 2 -Ausgleich enthalten, um die Umweltschäden zu kompensieren. Mit diesem Beitrag werden nachhaltige Projekte wie die Aufforstung von Wäldern unterstützt. An Bord wird zudem so gut es geht auf Plastikabfall verzichtet, außerdem sollen Maschinen mit einem möglichst geringen Treibstoffverbrauch eingesetzt werden.

Besonderheit ist auch, dass die Flugzeuge je nach Bedarf eingesetzt werden. Green Airlines fliegt vor allem mit ATR-Maschinen, die es für 72 oder 42 Passagiere gibt. So könne man gezielt auf den Bedarf reagieren. Sollte die Nachfrage nach einer Strecke besonders groß sein, könnten auch noch größere Flugzeuge eingesetzt werden.

Der Flughafen Weeze passe als Partner, weil dort mit der großen Solaranlage auch bereits Akzente im Bereich der Nachhaltigkeit gesetzt würden. Die Gespräche würden seit einigen Monaten laufen, man freue sich jetzt über die Zusammenarbeit.

„Die Nähe des Flughafens Weeze zu den Niederlanden ermöglicht uns, nicht nur unsere Präsenz in Deutschland, sondern auch in den Niederlanden auszubauen. Wir freuen uns, den Menschen aus der Region damit eine Auswahl an klimafairen Flügen zu innerdeutschen Destinationen zu bieten“, sagt Stefan Auwetter, Gründer und CEO bei Green Airlines.