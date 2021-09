Explosion am frühen Morgen in Kevelaer : Unbekannte sprengen Geldautomat bei Edeka-Brüggemeier

Der Geldautomat wurde durch die Explosion völlig zerstört. Foto: Schulmann

Kevelaer Mit zwei Explosionen ist am frühen Morgen ein Geldautomat in Kevelaer in die Luft gesprengt worden. Die Kripo ist vor Ort und sucht nach Sprengstoffresten.

Unsanft wurden in der Nacht zu Mittwoch viele in Kevelaer aus dem Schlaf gerissen. Kurz hintereinander gab es kurz vor 5 Uhr zwei heftige Explosionen an der Feldstraße. Unbekannte hatten dort Sprengladungen am freistehenden Geldautomaten auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes Brüggemeier angebracht. Die Anlage wurde durch die Detonation völlig zerstört.

Ob die Täter Beute machten sei momentan noch offen, so eine Polizeisprecherin. Aktuell sei der Bereich komplett abgesperrt. Experten der Kripo untersuchen den Geldautomaten auf Reste von Sprengstoff. Sollten die gefunden werden, müssten auch noch Spezialisten des Landeskriminalamtes anrücken, um sich darum zu kümmern. Zur Sicherheit stellte Westnetz den Strom in dem Bereich ab. Denn wenn es tatsächlich noch Sprengstoffreste gibt, könne das gefährlich werden, so die Polizeisprecherin. Weil der Strom abgestellt wurde, sind jetzt auch einige Häuser in der Nähe ohne Stromversorgung. Auch Burger King soll aktuell keinen Strom haben, heißt es.

Von den Tätern fehlt momentan jede Spur. Die Ermittlungen laufen. Berichtet wird, dass die Unbekannten von einem Augenzeugen gestört worden sein sollen. Er habe mit seinem Fahrrad angehalten und wollte ein Handyfoto von dem Fluchtwagen machen. Daraufhin sollen die Täter mit ihrem Fahrzeug auf den Mann zu gerast sein, der auf dem Gehweg angehalten hatte. Der habe aber rechtzeitig ausweichen können. Die Täter flüchteten unerkannt, ihr Fahrzeug soll ein niederländisches Kennzeichen haben.

Von der Polizei gab es für diese Darstellung noch keine Bestätigung. Auch wie viele Täter an der Aktion beteiligt gewesen sein sollen, ist momentan noch unklar.